Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri A Milli Takımımız 29. sıradaki yerini korudu
09.04.2020 - 14:10 | | İSTANBUL (AA) -

A Milli Takımımız 29. sıradaki yerini korudu

Ay-yıldızlı ekibin FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi.

A Milli Takımımız 29. sıradaki yerini korudu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelendiği ve turnuvalar için takvim değişikliğine gidildiği hatırlatıldı.

Son sıralamanın açıklandığı 20 Şubat'tan bu yana oynanan 4 özel maçın, puanlamayı etkilediği aktarıldı.

Türkiye'nin bin 494 puanla 29. basamakta bulunduğu klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya ise üçüncü sırada yer almayı sürdürdü.

Bir sonraki FIFA Dünya Sıralaması, 11 Haziran'da açıklanacak.

A Milli Takımımız 29. sıradaki yerini korudu

 

 

 

 

 

Karantina günlükleri: Demirel ailesi evde çalışıyor...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Garry Rodrigues'e Porto talip oldu!

Garry Rodrigues'e Porto talip oldu!

Pınar Karşıyaka Final Four'a talip

Pınar Karşıyaka Final Four'a talip

Galatasaray, kadın basketbol takımının ilk Avrupa zaferini unutmadı

Galatasaray, kadın basketbol takımının ilk Avrupa zaferini unutmadı

Bülent Uygun: Küme düşme kaldırılmalı

Bülent Uygun: Küme düşme kaldırılmalı

Sıradaki Haber