A Milli Takım'ın rakibi Rusya!



A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında bugün deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek. Rusya’nın başkenti Moskova’daki VTB Arena’da oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan’ı konuk edecek.

Hazırlıklar tamamlandı

Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ardından çalışmalarına iki gün bu ülkede devam eden A Milli Futbol Takımı, dün gittiği Rusya’da akşam saatlerinde son antrenmanını yaptı.

Bu arada Kaan Ayhan sakatlığı gerekçesiyle milli takım aday kadrosundan ayrıldı. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “Arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Millilere yoğun ilgi

A Milli Futbol Takımı, Almanya’dan uçakla Rusya’ya giderken havalimanına gurbetçi taraftarlar, ay-yıldızlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Türkiye bayraklarıyla tezahüratlar yapan futbolseverler, havalimanını adeta tribüne çevirdi. Milli oyuncular da, kendilerine yoğun ilgi gösteren taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı.

Güneş’le 66. kez

Şenol Güneş, Rusya ile bugün oynanacak maçla ay-yıldızlı ekibin başındaki 66. karşılaşmasına çıkacak. Milli takım ile 2. dönemini geçiren Güneş yönetiminde 46’sı resmi, 19’u özel 65 karşılaşmada ay-yıldızlılar 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

582. maç

A Milli Futbol Takımı, Rusya karşısında 582. kez sahaya çıkacak. A Milli Takım, 97 yıllık tarihinde 309’u resmi, 272’si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi aldı.

‘Almanlara 3 gol attılar’

Rusların tecrübeli golcüsü Artem Dzyuba da Türkiye’nin daha iyi olduğuna vurgu yaptı. Dzyuba, “Karşımızda zor bir rakip olacak. Ne olursa olsun, Türkiye Almanya’ya 3 gol birden attı ve bu çok değerli bir şey. Türkiye karşısında bir planımız var. Ne olacağını, ne yapacağımızı biliyoruz, ona göre hazırlanıyoruz” dedi.

Türkiye’nin gün geçtikçe iyiye gittiğini kaydeden tecrübeli golcü, “Türkiye gerçekten iyi bir durumda. Son karşılaştığımızdan bu yana da güçlendiler. İlginç bir maç bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye kendini çok geliştirdi’

Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, A Milli Takımımız ile bugün yapacakları mücadele öncesinde soruları yanıtladı. Türkiye’nin kendini çok geliştirdiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Türkiye’nin Sırbistan ve Macaristan ile oynadığı maçları izledik. Teknik ekibimiz Almanlarla oynadıkları maçı da gözlemledi. Türkiye, Eylül ayıyla kıyaslarsak daha iyi durumda. Ligleri de başladı ve dikkat çekici bir gelişim gözleniyor” diye konuştu.

Kendi oyunlarındaki sıkıntıları da analiz ettiklerini vurgulayan Cherchesov, “Oyunculara bir konferans verdik, sonra toparlanma idmanı yaptık. İsveç maçında neler yaptığımızı inceledik. İyi şeyler yapmışız, ancak çok iyi şeyler yapmamışız. Yavaş yavaş Türkiye maçına geçtik, artık geçmişi geride bıraktık” dedi.

Kovid-19 kriz

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye’yi konuk edecek Rusya Milli Takımı’nda zorlu maç öncesi koronavirüs ile ilgili sıkıntılar baş gösterdi. Testi şüpheli bulunup evine gönderilerek karantinaya alınan Guilherme ile Dzhikiya’nın durumlarının yakından incelendiği bildirildi.

Rusya Milli Takımı’ndan yapılan açıklamaya göre UEFA yükümlülüğü olarak bu zorunlu testten geçildiği kaydedildi. Son testte ise Mario Fernandes’in sonucunun muhtemel koronavirüs enfeksiyonuna işaret ettiği duyuruldu. Fernandes’in durumu savunma kurgusunda sıkıntı çıkardı.

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