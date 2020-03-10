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HaberlerMilli Takım Haberleri A Milliler'in hazırlık maçları seyircisiz oynanacak!
10.03.2020 - 15:56 |

A Milliler'in hazırlık maçları seyircisiz oynanacak!

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.

A Milliler'in hazırlık maçları seyircisiz oynanacak!

A Milli Futbol Takımımızın Slovenya ve Avusturya hazırlık maçları koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan daha önce yapılan açıklamada, milli takımın, 27 Mart 2020'de Slovenya, 30 Mart 2020'de ise Avusturya ile deplasmanda karşılaşacağı belirtilmişti.

Slovenya karşılaşmasının Ljubljana, Avusturya müsabakasının ise Viyana'da oynayacağı aktarılmıştı.

A Millilerin hazırlık maçları seyircisiz oynanacak

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