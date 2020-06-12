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12.06.2020 - 12:12 | | AA

ABD Açık'a koronavirüs tehdidi

Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta, organizatörler koronavirüs salgını nedeniyle iptal kararı alabilir.

ABD Açık'a koronavirüs tehdidi
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ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 24 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık; Novak Djokovic, Rafael Nadal, Simona Halep ve Nick Kyrgios başta olmak üzere çok sayıda tenisçinin koronavirüs salgınından dolayı bu ülkeye gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle bu yıl iptal edilebilir.

Pazartesi günü son kararını vermesi beklenen turnuvanın organizatörleri, hafta boyunca ABD Tenis Federasyonu, ATP ve WTA temsilcileri, antrenörler ve 400'den fazla sporcuyla video konferans yoluyla görüştü.

Bu toplantılarda, turnuvanın New York yerine Indian Wells'e ev sahipliği yapan Kaliforniya eyaletinde yapılması, eleme turlarının kaldırılması, çiftlerde sporcu sayısının düşürülmesi gibi çok sayıda fikrin masaya yatırıldığı basına yansıdı.

İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını cevaplayan İspanyol tenisçi Nadal, ABD Açık'a katılıp katılmayacağıyla ilgili, "Bunu şu an için sorsaydınız 'hayır' derdim. Birkaç ay sonrası içinse bilmiyorum. Umarım 'evet' diyebilirim. Ama öncelikle virüsün gelişimiyle ilgili daha sağlıklı bilgi alabilmek için beklememiz lazım. Birkaç ay sonra New York'taki durumun nasıl olacağını bilemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kadınlar dünya 2 numarası Rumen Simona Halep de, sporcular olarak sağlıklarını ve uzun vadede kariyerlerini düşünmek zorunda olduklarını söylemişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edilmişti.

ABD Açıka koronavirüs tehdidi

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