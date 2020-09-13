ABD Açık'ta beklenen final!
ABD Açık Tenis Turnuvası’nda Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem dev kupa için bu gece TSİ 23.00’te kozlarını paylaşacak.
ABD Açık Tenis Turnuvası’nın tek erkekler finalinde favoriler tenisseverleri şaşırtmadı. Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem dev kupa için bu gece TSİ 23.00’te kozlarını paylaşacak.
5 numaralı seribaşı Zverev yarı finalde 20 numara Pablo Carreno Busta ile karşı karşıya geldi. Alman raket, basit hatalar yaparak setlerde 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı ve 3 saat 23 dakika süren karşılaşmayı 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 3-2 kazandı. Zverev böylece kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında finale çıktı.
Diğer müsabakada ise 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile ABD Açık’ta geçen senenin finalisti 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev korta çıktı. Thiem, rakibini 6-2, 7-6 ve 7-6’lık setlerin ardından 3-0 mağlup ederek kariyerindeki 4. grand slam finalinde Zverev’in rakibi oldu