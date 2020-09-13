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13.09.2020 - 07:00 |

ABD Açık'ta beklenen final!

ABD Açık Tenis Turnuvası’nda Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem dev kupa için bu gece TSİ 23.00’te kozlarını paylaşacak.

ABD Açık'ta beklenen final!
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ABD Açık Tenis Turnuvası’nın tek erkekler finalinde favoriler tenisseverleri şaşırtmadı. Alman Alexander Zverev ile Avusturyalı Dominic Thiem dev kupa için bu gece TSİ 23.00’te kozlarını paylaşacak.
5 numaralı seribaşı Zverev yarı finalde 20 numara Pablo Carreno Busta ile karşı karşıya geldi. Alman raket, basit hatalar yaparak setlerde 2-0 geriye düştüğü mücadelede önemli bir geri dönüşe imza attı ve 3 saat 23 dakika süren karşılaşmayı 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 ve 6-3’lük setlerle 3-2 kazandı. Zverev böylece kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında finale çıktı.
Diğer müsabakada ise 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile ABD Açık’ta geçen senenin finalisti 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev korta çıktı. Thiem, rakibini 6-2, 7-6 ve 7-6’lık setlerin ardından 3-0 mağlup ederek kariyerindeki 4. grand slam finalinde Zverev’in rakibi oldu

ABD Açıkta beklenen final

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