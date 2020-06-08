ABD Açık’ta favori kalmadı!

ERKAN AYRAÇ

Korona korkusu

Tenis severlerin merakla beklediği ABD Açık Turnuvası öncesi erkeklerde favori raketlerin yaptığı açıklamalar herkesi üzdü. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD’ye gitme konusunda kararsızlık yaşayan tenisçilere bir yenisi eklendi. İlk olarak İspanyol Rafael Nadal, ABD konusunda birçok çekincesi olduğunu ifade etmişti. Ardından da dev turnuvanın bir diğer favorisi Sırp raket Novak Djokovic kuralların sertliğini anlatırken, uygulanması konusunda kafasında soru işaretleri olduğunu bildirdi.



Djokovic tepkili

Djokovic ülkesinde verdiği röportajda herkese ABD’de turnuva düzenlenirse uyulacak kuralları anlattıklarını vurguladı. Sırp tenisçi, “Bu kuralların neredeyse hepsi, uygulanması imkansız şeyler. Havaalanındaki otellerde konaklamamızı istiyorlar ve her hafta 2-3 kez teste girmemizi söylediler. Ayrıca antrenmana yanımızda en fazla bir kişi getirmemize izin veriliyor. Benim ekibimde ise 3 kişi var. Bu kurallara uymak gerçekten imkansız” diyerek turnuvaya katılmayabileceğinin altını çizdi.

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