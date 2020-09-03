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03.09.2020 - 21:53 | | Ä°STANBUL (AA) -

ABD AçÄ±k'ta Muguruza erken havlu attÄ±

ABD AÃ§Ä±k'ta 10 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Muguruza ikinci turda elendi.Â

ABD AçÄ±k'ta Muguruza erken havlu attÄ±
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ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarÄ±n 10 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Garbine Muguruza ikinci turda elendi. ABD'nin New York kentinde dÃ¼zenlenen grand slam turnuvasÄ±nÄ±n 4. gÃ¼nÃ¼nde ikinci tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na devam edildi.

Bulgar tenisÃ§i Tsvetana Pironkova, iki grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Ä°spanyol Muguruza'yÄ± bir saat 21 dakikada tamamlanan maÃ§ta 7-5 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 yenerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura kaldÄ±.

GÃ¼nÃ¼n diÄŸer maÃ§Ä±nda 18 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Donna Vekic, Patricia Maria Tig ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. HÄ±rvat raket Vekic, Rumen rakibini bir saat 15 dakika sÃ¼ren karÅŸÄ±laÅŸmada 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 maÄŸlup ederek tur atladÄ±.

Bu sonuÃ§larÄ±n ardÄ±ndan Vekic ile Pironkova Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda eÅŸleÅŸti.

2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Kenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura Ã§Ä±ktÄ±

Turnuvada tek kadÄ±nlarÄ±n 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Sofia Kenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura yÃ¼kseldi.

ABD'nin New York kentinde dÃ¼zenlenen grand slam turnuvasÄ±nÄ±n 4. gÃ¼nÃ¼nde ikinci tur karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±na devam edildi.

ABD'li Kenin, KanadalÄ± Leylah Fernandez'i bir saat 21 dakika sÃ¼ren maÃ§ta 6-4 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 yenerek Ã¼st tura Ã§Ä±ktÄ±. Kenin, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda 27 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Tunuslu Ons Jabeur ile eÅŸleÅŸti.

TurnuvanÄ±n 15 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Maria Sakkari, ABD'li Bernarda Pera'yÄ± bir saat 43 dakika sonunda 2-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-1 maÄŸlup etti. Yunan tenisÃ§i Sakkari, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ turda 22 numaralÄ± seribaÅŸÄ± ABD'li Amanda Anisimova'nÄ±n rakibi oldu.

Tek erkeklerde Bautista Agut ve Khachanov tur atladÄ±

Tek erkeklerde 8 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Roberto Bautista Agut ve 11 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Karen Khachanov Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura kaldÄ±.Â Ä°spanyol Bautista Agut, SÄ±rp Miomir Kecmanovic'e karÅŸÄ± 2 saat 38 dakikada tamamlanan mÃ¼cadelede 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 3-1 galip geldi.

Rus raket Khachanov ise vatandaÅŸÄ± Andrey Kuznetsov'u bir saat 50 dakika sÃ¼ren karÅŸÄ±laÅŸmada 6-3, 6-4 ve 6-1 sona eren setlerle 3-0 yendi.

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ABD AÃ§Ä±kta Muguruza erken havlu attÄ±

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