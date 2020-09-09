ABD Açık'ta Osaka ile Zverev yarı finalde

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 9. gününde çeyrek final maçları yapıldı.

Karşılaşmaya polis şiddeti sonucunda öldürülen ABD'li George Floyd isimli siyahi vatandaşın adını taşıyan maskeyle çıkan Japon Naomi Osaka, dünya 93 numarası ABD'li Shelby Rogers'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Maç sonunda Floyd'un adını taşıyan maskeyle korta çıkma nedenini anlatan Osaka, "Böyle hissediyorum. Ortak bir farkındalık oluşturmak için bunu yapmam gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce 2018'de zaferle ayrıldığı ABD Açık'ta ikinci şampiyonluğunu hedefleyen Osaka, yarı finalde ABD'li 28 numaralı seribaşı Jennifer Brady ile karşılaşacak.

- Zverev zorlanmasına rağmen yarı finale çıktı

Tek erkeklerde ise kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkan Alman Alexander Zverev, 27 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric karşısında maçın başlarında zorlandı.

Birçok basit hata yaptığı ilk seti 6-1 kaybeden Zverev, oyunun kalan bölümünde ritminini buldu ve 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Büyük heyecana sahne olan 4 saat 8 dakika süren mücadelede 20 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta, 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 ve 6-3'lük setlerin ardından 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 3-2 mağlup ederek yarı finalde Zverev'in rakibi oldu.

- 10. gün programı

Çeyrek final maçlarıyla devam edecek ABD Açık'ın 10. gün programında, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem ile 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur korta çıkacak. 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise aynı ülkeden 10 numaralı seribaşı Andrey Rublev karşısında tur vizesi arayacak.

Tek kadınlarda kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Bulgar Tsvetana Pironkova, 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile Belaruslu Victoria Azarenka karşı karşıya gelecek.

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