ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ± tek kadÄ±nlar finalini, Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'yÄ± 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kazandÄ±.Â

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasÄ±nÄ±n tek kadÄ±nlar finalinde gÃ¼len taraf 4 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Osaka oldu.

Â Kariyerinde birer Avustralya AÃ§Ä±k ve ABD AÃ§Ä±k ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Osaka, daha Ã¶nce Avustralya AÃ§Ä±k'ta 2 kez ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan, ABD AÃ§Ä±k'ta ise 3. kez finale kalan dÃ¼nya 27 numarasÄ± Belaruslu Azarenka'yÄ± 1-6, 6-3 ve 6-3'lÃ¼k setlerle yenerek turnuvanÄ±n galibi oldu.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda neredeyse boÅŸ tribÃ¼nler Ã¶nÃ¼nde oynanan maÃ§Ä±n ilk setini kaybeden 22 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ tenisÃ§i, sonraki iki seti de kazanarak ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸtÄ±.Â

Turnuva boyunca maÃ§lardan Ã¶nce ABD'de polis ÅŸiddeti sonucu hayatÄ±nÄ± kaybeden siyahilerin isimlerinin yazÄ±lÄ± olduÄŸu yÃ¼z maskesi takan Osaka, bu sefer de Ã¼zerinde "Tamir Rice" yazÄ±lÄ± bir maskeyle korta Ã§Ä±ktÄ±.Â

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nÄ±n tek erkekler finalinde bugÃ¼n Alman Alexander Zverev ile AvusturyalÄ± Dominic Thiem karÅŸÄ±laÅŸacak.