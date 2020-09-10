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10.09.2020 - 10:30 | | AA

ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda Victoria Azarenka, tek erkeklerde Dominic Thiem ve Daniil Medvedev yarı finale yükseldi.

ABD Açık'ta yarı finalistler belli oldu
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ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 10. gününde çeyrek final maçları tamamlandı.

Tek kadınlar çeyrek finalinde Belaruslu Victoria Azarenka, baştan sona üstün götürdüğü 1 saat 13 dakika süren mücadelenin ardından 16 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens'i 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yendi.

ABD Açık'ta daha önce iki kez finale kalmasına rağmen kupaya uzanamayan 31 yaşındaki Azarenka, bu galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Thiem ilk Avusturyalı oldu

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 6-1, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 21 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-0 mağlup etti.

Thiem, ABD Açık'ta yarı finale kalan ilk Avusturyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ise aynı ülkeden 10 numaralı seribaşı Andrey Rublev'i 7-6, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finalde Dominic Thiem'in rakibi oldu.

11. gün programı

ABD Açık'ın 11. günü tek kadınlarda iki yarı final maçı oynanacak.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen 3 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams ile Belaruslu Victoria Azarenka korta çıkacak.

Turnuvada 2018 yılında şampiyonluğa ulaşan 4 numaralı seribaşı Japon Naomi Osaka ise 28 numaralı seribaşı ABD'li Jennifer Brady karşısında final vizesi arayacak.

 

ABD Açıkta yarı finalistler belli oldu

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