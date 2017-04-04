ABD erkekler kolej basketbolunda şampiyon North Carolina oldu

Bu sezon 37 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tarihinde ilk defa NCAA finaline çıkan Gonzaga Üniversitesi, 32 galibiyet ve 7 yenilgiyle rakibi olanNorth Carolina Üniversitesi ile Arizona'daki Phoenix Üniversitesi Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan Gonzaga, farkı bir ara 7 sayıya kadar açtığı ilk yarıyı 35-32 önde tamamladı. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan North Carolina, son dakikalarda kaydettiği kritik sayılarla mücadeleden 71-65 galip ayrıldı. Bu skorla North Carolina Tar Heels, tarihindeki 6'ncı NCAA Erkekler Basketbol Ligi şampiyonluğunu elde etti.

Maçı 22 sayı, 3 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalmayla tamamlayan North Carolina'nın oyun kurucusu üçüncü sınıf öğrencisi Joel Berry II ise NCAA Erkekler Basketbol Ligi Dörtlü Final maçlarının "Öne Çıkan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Gonzaga Üniversitesini yarı finalde sırtlayan üçüncü sınıf öğrencisi Nigel Williams-Goss'un finalde ortaya koyduğu 15 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistlik performans ise takımının mağlubiyetine engel olamadı.

Kariyerindeki 3'üncü NCAA şampiyonluğunu elde eden North Carolina'nın başantrenörü Roy Williams, maçtan sonra yaptığı açıklamada, geçen seneki final maçını son saniyede kaybettiklerini hatırlatarak, "Zorlu bir yılı geride bıraktık. Bu sezon şampiyonluğa ulaştığımız için mutluyum." diye konuştu.