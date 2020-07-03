ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yÄ±l yapÄ±lamayabilir

Mercedes Formula 1 TakÄ±mÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Toto Wolff, bu yÄ±l yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Amerika kÄ±tasÄ±ndaki bazÄ± yarÄ±ÅŸlarÄ±n iptal edilebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± Avusturya Grand Prix'si Ã¶ncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Wolff, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla ilgili geliÅŸmeler nedeniyle ekim ile kasÄ±m aylarÄ±nda koÅŸulmasÄ± planlanan ABD, Meksika ve Brezilya ayaklarÄ±nÄ±n yapÄ±lamayabileceÄŸini kaydetti.Â

Formula 1 yÃ¶netimiyle sezonun takvimi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini aktaran Wolff, "Åžu anda bu Ã¼lkelere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda oraya gitmemizi dÃ¼ÅŸÃ¼nemezsiniz. Formula 1 BaÅŸkanÄ± Chase Carey hiÃ§bir kapÄ±yÄ± kapatmak istemiyor ancak oralara gidilecek gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bu hafta sonu Avusturya'da baÅŸlayacak Formula 1'de sezonun ilk 8 yarÄ±ÅŸÄ± Avrupa kÄ±tasÄ±nda koÅŸulacak.

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