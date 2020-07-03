DiÄŸer

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMotor SporlarÄ± Haberleri ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yÄ±l yapÄ±lamayabilir
03.07.2020 - 22:10 | | AA

ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yÄ±l yapÄ±lamayabilir

Avusturya Grand Prix'si Ã¶ncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Mercedes Formula 1 TakÄ±mÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Toto Wolff, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle Amerika kÄ±tasÄ±ndaki bazÄ± yarÄ±ÅŸlarÄ±n iptal edilebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â

ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yÄ±l yapÄ±lamayabilir
ABONE OL

Mercedes Formula 1 TakÄ±mÄ± DirektÃ¶rÃ¼ Toto Wolff, bu yÄ±l yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Amerika kÄ±tasÄ±ndaki bazÄ± yarÄ±ÅŸlarÄ±n iptal edilebileceÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± Avusturya Grand Prix'si Ã¶ncesi gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Wolff, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla ilgili geliÅŸmeler nedeniyle ekim ile kasÄ±m aylarÄ±nda koÅŸulmasÄ± planlanan ABD, Meksika ve Brezilya ayaklarÄ±nÄ±n yapÄ±lamayabileceÄŸini kaydetti.Â 

ABD, Meksika ve Brezilyada Formula 1 bu yÄ±l yapÄ±lamayabilir

Formula 1 yÃ¶netimiyle sezonun takvimi iÃ§in gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin devam ettiÄŸini aktaran Wolff, "Åžu anda bu Ã¼lkelere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda oraya gitmemizi dÃ¼ÅŸÃ¼nemezsiniz. Formula 1 BaÅŸkanÄ± Chase Carey hiÃ§bir kapÄ±yÄ± kapatmak istemiyor ancak oralara gidilecek gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Bu hafta sonu Avusturya'da baÅŸlayacak Formula 1'de sezonun ilk 8 yarÄ±ÅŸÄ± Avrupa kÄ±tasÄ±nda koÅŸulacak.

Manchester City Leroy Sane'ye Veda Etti

Sokak RöportajÄ± | Galatasaray - Trabzonspor maçÄ±nÄ± kim kazanÄ±r?
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yÄ±l yapÄ±lamayabilir
    ABD, Meksika ve Brezilya'da Formula 1 bu yÄ±l yapÄ±lamayabilir
  2. Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
    Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi
  3. BeÅŸiktaÅŸ taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
    BeÅŸiktaÅŸ taktik çalÄ±ÅŸtÄ±!
  4. Volkan Demirel: "DoÄŸru kararÄ±n verileceÄŸine inanÄ±yorum"
    Volkan Demirel: "DoÄŸru kararÄ±n verileceÄŸine inanÄ±yorum" 
  5. Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleÅŸme yeniledi
    Arsenal, Gabriel Martinelli ile sözleÅŸme yeniledi



YAZARLAR
TÃœM YAZARLAR

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Fenerbahçe, Göztepe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±!

FenerbahÃ§e, GÃ¶ztepe hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±!

Halil AltÄ±ntop, Bayern Münih'in gençlerini çalÄ±ÅŸtÄ±racak!

Halil AltÄ±ntop, Bayern MÃ¼nih'in genÃ§lerini Ã§alÄ±ÅŸtÄ±racak!

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (CANLI)

Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK (CANLI)

BeÅŸiktaÅŸ'tan Fenerbahçe'ye Nahuel Molina çalÄ±mÄ±! 3 yÄ±llÄ±k teklif...

BeÅŸiktaÅŸ'tan FenerbahÃ§e'ye Nahuel Molina Ã§alÄ±mÄ±! 3 yÄ±llÄ±k teklif...

SÄ±radaki Haber