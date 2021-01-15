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15.01.2021 - 23:21 | | AA

ABD Ulusal Futbol Ligi'ne ilk Müslüman başantrenör!

ABD futbolunun önde gelen takımlarından New York Jets, ülkede ilk kez Arap kökenli Müslüman bir koç olan Robert Saleh ile çalışmak için prensipte anlaştıklarını duyurdu.

ABD Ulusal Futbol Ligi'ne ilk Müslüman başantrenör!
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ABD futbolunun önde gelen takımlarından New York Jets, ülkede ilk kez Arap kökenli Müslüman bir koç olan Robert Saleh ile çalışmak için prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Jets'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 16 yıldır Amerikan Ulusal Futbol Ligi'nde (NFL) antrenörlük yapan 41 yaşındaki Robert Saleh ile başantrenör pozisyonu için anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

Halen San Francisco 49ers futbol takımında savunma antrenörü olarak görev yapan Lübnan asıllı Saleh, son imzaların atılmasından sonra ülkede Amerikan futbolu takımının başına getirilen ilk Müslüman koç olacak.

ABD'de Müslüman Arap toplumunun en yoğun yaşadığı Michigan eyaleti Dearborn kentinde doğup büyüyen Saleh, 2019’da yıl boyu sabırsızlıkla beklenen NFL şampiyonluk mücadelesi Süper Bowl’da görev alan ilk Arap Amerikan antrenör olarak kayıtlara geçmişti. Saleh, aynı yıl Sporting News Yılın Koordinatörü ödülüne layık görülmüştü.

ABD Ulusal Futbol Ligine ilk Müslüman başantrenör

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