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10.06.2020 - 11:54 | | AA

ABD'de futbolcuların maç öncesi protestolarına MLS'ten destek

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS), futbolcuların maç öncesinde milli marş okunurken protesto düzenlemesini desteklediğini bildirdi.

ABD'de futbolcuların maç öncesi protestolarına MLS'ten destek
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MLS'ten yapılan açıklamada, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkına vurgu yapılarak, "Oyuncular veya çalışanlar lig maçlarından önce milli marş çalınırken ayakta durarak, diz çökerek veya başka bir şekilde barışçıl gösteri hakkını kullanırsa onları destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara spor camiasından da destek gelmişti.

FIFA, ABD'deki polis şiddeti ve ırkçılığa tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

ABDde futbolcuların maç öncesi protestolarına MLSten destek

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