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12.10.2020 - 16:55 | | AA

ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı

ABD'li tenisçi Sam Querrey, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katıldığı Saint Petersburg Açık Turnuvası'ndan çekildi.

ABD'li tenisçi Sam Querrey koronavirüse yakalandı
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Organizasyondan yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tenisçilere uygulanan rutin Kovid-19 testinde 33 yaşındaki Querrey'nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Çift erkeklerde Querrey ve ABD'li partneri Tennys Sandgren ile Rus Daniil Golubev-Evgeny Tyurnev ikilisi arasında yarın yapılması planlanan karşılaşma ise iptal edildi.

Querrey, 2017 Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli derecesini elde etmişti.

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