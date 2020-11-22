Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı
22.11.2020 - 00:24 | | AA

ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı

ABD'li sporcu Caeleb Dressel, Uluslararası Yüzme Ligi'nin finalinde erkekler 100 metre kelebek ve 50 metre serbestte dünya rekorunu kırdı.

ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı
ABONE OL

ABD'li sporcu Caeleb Dressel, Uluslararası Yüzme Ligi'nin finalinde erkekler 100 metre kelebek ve 50 metre serbestte dünya rekorunu kırdı. 

Dressel, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki 100 metre kelebek yarışını 47.78'lik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

24 yaşındaki yüzücü, Güney Afrikalı Chad Le Clos'ın 48.08 ile 2016 yılında kırdığı dünya kısa kulvar rekorunu eline geçirdi.

50 metre serbest yarışında ise 20.16'lık derece yapan Dressel, 20.24 ile geçen yıl kırdığı dünya rekorunu geliştirdi.

ABDli yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı

Sergen Yalçın: “İlk 45 dakikada istediğimiz ruh sahadaydı”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Bandırmaspor'da vakalar arttı!
    Bandırmaspor'da vakalar arttı!
  2. Thiem finale çıktı
    Thiem finale çıktı
  3. Haaland coştu! Nuri Şahin'in rekoru...
    Haaland coştu! Nuri Şahin'in rekoru...
  4. Trabzon'da Erzurum hazırlığı!
    Trabzon'da Erzurum hazırlığı!
  5. Galatasaray - Türk Telekom: 94-89
    Galatasaray - Türk Telekom: 94-89



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı

ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, 2 dünya rekoru kırdı

Robert Prosinecki: "Gelecekle alakalı istifa planımız yok"

Robert Prosinecki: "Gelecekle alakalı istifa planımız yok"

Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51

Fenerbahçe Öznur Kablo - BOTAŞ: 79-51

Sorgun Belediyespor - Fenerbahçe HDİ Sigorta: 0-3

Sorgun Belediyespor - Fenerbahçe HDİ Sigorta: 0-3

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet