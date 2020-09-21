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21.09.2020 - 10:41 | | SİVAS (İHA)

Abdou Razack Traore, Giresunspor’a transfer oldu

DG Sivasspor’un Burkina Fasolu futbolcusu Abdou Razack Traore, TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile anlaştı.

Abdou Razack Traore, Giresunspor’a transfer oldu
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Giresunspor, Sivasspor’un tecrübeli oyuncusu Traore’yi kadrosuna kattı. Sivasspor’da bekleneni veremeyen ve sözleşmesi karşılıklı olarak sona eren Abdou Razack Traore, Giresunspor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar anlaşmaya vardı.
31 yaşındaki futbolcunun bugün Giresun’a giderek resmi imzayı atacağı ve antrenmanlara katılacağı öğrenildi.

Abdou Razack Traore, Giresunspor’a transfer oldu

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