Abdoulay Diaby, Getafe'ye transfer oldu

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen fakat kötü performansıyla tepki toplayan Malili sağ açık Abdoulay Diaby'nin yeni takımı belli oldu. 1991 doğumlu hücum oyuncusu, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'ye kiralandı. Bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon kulübünde bulunan Diaby, Beşiktaş formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek beklentilerin altında kalmıştı. Georges-Kevin N'Koudou ile birlikte kanatlarda hayal kırıklığı yaratan Diaby için Beşiktaş yeni bir girişimde bulunmamıştı.

İnanılmaz Goller: Abdoulay Diaby vs Aves