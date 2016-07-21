Abdoulaye Ba, Alanyaspor ile anlaştı

Süper Lig’in yeni takımlarından Alanya’nın geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı F.Bahçe’nin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Abdoulaye Ba ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

25 yaşındaki Senegalli stoperin kulübü Porto ile de kiralık olarak el sıkışıldığı belirtildi. Geçen sezon sadece 6 lig maçında forma giyen Ba’nın hafta sonuna kadar Alanya’ya gelip sözleşme imzalayacağı bildirildi.

(Habertürk)