Abdoulaye Ba Alanyaspor'da

Porto'nun Senegalli stoperi Abdoulaye Ba, kendisini kiralık olarak 1 yıllığına Alanyasporlu yapan imzayı attı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'ALANYASPOR'DA İYİ İŞLER YAPACAĞINA İNANIYORUM'

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Abdoulaye Ba'nın 15- 20 gündür gündemlerinde olduğunu söyledi. Ba ile anlaşma sağladıklarını ve yeni sezonda Alanyaspor formasını giyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Kendisine birçok kulüp talip oldu ancak o Alanyaspor'u tercih etti. Alanyaspor'u tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Alanyaspor'da iyi işler yapacağına inanıyorum. Kendisine hoş geldin diyerek başarılar diliyorum" dedi.

'BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Senegalli stoper Ba da "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Beni neler beklediğinin farkındayım. Alanyaspor'un bir aile takımı olduğunu gördüm. Alanya'ya gelerek başkanla konuştuktan sonra kafamda iyi düşünceler oluştu. Benim ve ailemin Müslüman olması tekrar Türkiye'yi tercih etmemde büyük rol oynadı. Elimden geleni yaparak herkesi mutlu etmek istiyorum. Türkiye'nin en üst liginde iyi işler çıkarmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli stoper, sarı lacivertli forma ile Süper Lig'de 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maçta forma giydi.