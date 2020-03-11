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11.03.2020 - 13:55 |

Abdoulaye Ba, resmen Deportivo’da

Rayo Vallecano forması giyen eski Fenerbahçeli savunmacı Abdoulaye Ba, İspanya’nın Deportivo ekibine transfer oldu. Bu gelişme İspanyol kulübü tarafından resmen açıklandı.

Abdoulaye Ba, resmen Deportivo’da
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Abdoulaye Ba’nın yeni takımı belli oldu. İspanya ikinci liginde Rayo Vallecano forması giyen oyuncu, aynı ülkeden Deportivo’ya transfer oldu.

İki kulübün Senegalli futbolcunun transferi için anlaştıkları, transferin resmiyete kavuşmasının yakın olduğu duyuruldu. Ba’nın sözleşmesi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık şekilde yapıldı.

Fenerbahçe’de 2015-16 sezonunda oynadıktan sonra Alanyaspor’a giden oyuncu, Vallecano’da bu sezon sadece 1 maçta forma giymişti. Emre Çolak da Deportivo La Coruna’da oynuyor.

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Abdoulaye Ba, resmen Deportivo’da

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