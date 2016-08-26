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26.08.2016 - 12:44 |

Abdoulaye Diallo, Çaykur Rizespor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransa'nın Rennes ekibinden kaleci Abdoulaye Diallo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Abdoulaye Diallo, Çaykur Rizespor'da
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Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, transfer çalışmaları kapsamında 1992 doğumlu Abdoulaye Diallo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak Rennes'ten transfer etti. Fransa Birinci Lig takımlarından Rennes'te forma giyen 24 yaşındaki kaleci Abdoulaye Diallo ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonrası oyuncuyu bir yıllığına kiralık renklerimize bağladık. Oyuncumuza 'hoş geldin' dileklerimizi iletiyor ve başarılar diliyoruz."

Diğer yandan, açıklamada, terör olaylarına da tepki gösterilerek, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya kimsenin gücünün yetmeyeceği de kaydedildi.

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