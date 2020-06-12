12.06.2020 - 23:27 |
Abdülkadir Ömür: "Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz"
Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonsponspor'da Abdülkadir Ömür ve Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonsponspor'da Abdülkadir Ömür maç sonu açıklama yaptı.
Ömür: "Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise galibiyet sonrası "Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.