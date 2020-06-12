Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdülkadir Ömür: "Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz"
12.06.2020 - 23:27 |

Abdülkadir Ömür: "Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz"

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonsponspor'da Abdülkadir Ömür ve Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür: "Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz"
ABONE OL

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonsponspor'da Abdülkadir Ömür maç sonu açıklama yaptı.

Ömür: "Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise galibiyet sonrası "Şampiyonluğumuzu kimse engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür: Hem ligde hem kupada şampiyon olmak istiyoruz

    Marca'dan Kevin Prince Boateng paylaşımı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Vedat Muriç: "Sessizlik olunca afallıyoruz saha içinde"
      Vedat Muriç: "Sessizlik olunca afallıyoruz saha içinde"
    2. Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Guilherme şoku!
      Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Guilherme şoku!
    3. Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!
      Ozan Tufan, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü!
    4. Fenerbahçe Kayserispor maçı başladı! (CANLI)
      Fenerbahçe Kayserispor maçı başladı! (CANLI)
    5. Göztepe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
      Göztepe-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ahmet Nur Çebi: Bonservisle oyuncu alma devri bitti!

    Ahmet Nur Çebi: Bonservisle oyuncu alma devri bitti!

    Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1

    Fenerbahçe-Kayserispor: 2-1

    Göztepe Trabzonspor: 1-3

    Göztepe Trabzonspor: 1-3

    Bayern Münih'in 40 yıllık kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt görevinden ayrılıyor

    Bayern Münih'in 40 yıllık kulüp doktoru Müller-Wohlfahrt görevinden ayrılıyor

    Sıradaki Haber