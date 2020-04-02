AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, maaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸladÄ±

Trabzonspor'un genÃ§ oyuncusu AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, "Milli DayanÄ±ÅŸma KampanyasÄ±"na destek olarak maaÅŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 50'sini baÄŸÄ±ÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Bordo-mavili takÄ±mda destek kampanyasÄ± baÅŸlatan genÃ§ oyuncu, dayanÄ±ÅŸma pasÄ±nÄ± da UÄŸurcan Ã‡akÄ±r'a attÄ±.Â

AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, instagram hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â

"Ä°Ã§inden geÃ§tiÄŸimiz bu zor zamanlarÄ± yardÄ±m ve dayanÄ±ÅŸma ile en kÄ±sa sÃ¼rede atlayacaÄŸÄ±mÄ±za yÃ¼rÃ¼kten inanÄ±yor, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde baÅŸlatÄ±lan kampanyaya maaÅŸÄ±mÄ±n yÃ¼zde 50'sini baÄŸÄ±ÅŸlayarak dayanÄ±ÅŸma pasÄ±nÄ± takÄ±m arkadaÅŸÄ±m UÄŸurcan'a atÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bizler Ã§ok iyi biliyoruz ki yan yana durursak biz bize yeteriz."

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