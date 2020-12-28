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28.12.2020 - 07:00 |

Abdülkadir Ömür’ün yokluğu Trabzonspor'da planları bozdu!

Avcı’nın Galatasaray maçına yönelik planları, olağanüstü gelişmeler karşısında değişikliğe uğradı. Ömür’ün yeniden pozitif çıkması ve Ekuban’ın beklenmedik sakatlığı bordo-mavililerin tüm dengesini bozdu

Abdülkadir Ömür’ün yokluğu Trabzonspor'da planları bozdu!
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Galatasaray karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Trabzonspor’da oynayanlar değil sahada bulunmayanlar Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın hesaplarını bozdu.
Avcı’nın maç planları içerisinde iki önemli isim bulunuyordu. Hastalığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Abdülkadir Ömür’ün testinin negatif çıkıp, takımda yer alabileceğini planlayan tecrübeli teknik adam, Ekuban’ın yokluğunu da hiç hesaplamamıştı. Bu nedenle Atakaş Hatay karşılaşmasına Ömür’ü monte ederek güçlendirmenin hesaplarını yapan Abdullah Avcı, ilk olarak Ömür’ün yeni testinin pozitif çıkmasıyla şaşkına döndü.
Ömür’ün takıma katılması sadece fiziksel olarak değil, moral olarak da takımı ayağa kaldıracaktı. Çünkü Ömür’ün hırsı, alt yapıdan gelen diğer oyuncularla birleştiğinde, Trabzonspor’un oynama arzu ve isteği de ikiye katlanacaktı.
Ardından da Ekuban’ın ağrıları, takım düzenini iyice bozdu. Maç saatine kadar futbolcusundan umutlu bir haber bekleyen Abdullah Avcı, müjdeli haberi alamayınca Ganalı oyuncusunu kadro dışında bırakmak zorunda kaldı. Bu iki eksiklik hem orta sahanın gardını düşürdü hem de hücum hattında Trabzonspor’un gücünü eksiltmiş oldu.

Abdülkadir Ömür’ün yokluğu Trabzonsporda planları bozdu

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