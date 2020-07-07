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HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdulkadir Parmak, kaptan Sosa’nın yükünü hafifletiyor!
07.07.2020 - 07:00 |

Abdulkadir Parmak, kaptan Sosa’nın yükünü hafifletiyor!

Futboluyla Galatasaray’a darbeyi indiren isimlerin başında gelen Abdulkadir Parmak, Trabzonspor’a olan aidiyetini her şeyin üstünde tutuyor

Abdulkadir Parmak, kaptan Sosa’nın yükünü hafifletiyor!
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Parmak; Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi doğrudan A takıma yükselmedi, alt liglerde kiralık oynayarak bugünlere geldi. Bordo-mavili renkleri baş tacı eden Abdülkadir, 61 numaralı formayı da giyerek adeta, “Bunu en iyi ben taşırım” mesajı veriyor

Galatasaray maçında performansıyla yıldızlaşan Abdulkadir Parmak, 25 yaşında olmasına rağmen hem gençlere liderlik yapıyor hem de “Taraftar-futbolcu” betimlemesinin en büyük örneği olarak gösteriliyor.
25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresi, zaten bu özelliğinin kendisini ve takımını başarıya götürdüğünü ifade ediyor. Yerli futbolcular içerisinde, 26 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler’den sadece bir yaş küçük olan Abdulkadir, özellikle alt yapıdan gelen gençlerin ağabeyi ve lideri durumunda...

Sıfırdan zirveye
Bu yönü, kaptan Sosa’nın yükünü hafifletiyor. Trabzonluluk duygusuyla hareket etmenin performansına da olumlu yansıdığı belirtiliyor. Zaten 61 numaralı formayı taşıması da, şehrine, takımına ne kadar bağlı olduğunun bir göstergesi... Üstelik başarılı futbolcu için Türkiye’de Trabzonspor dışındaki bir takım mümkün değil... Ancak Avrupa’ya giderse bordo-mavili renkleri bırakabilir.

Abdulkadir Parmak, kaptan Sosa’nın yükünü hafifletiyor

Abdulkadir Parmak’ın Trabzonspor’daki kariyeri yine Trabzon altyapısından çıkan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi de olmadı üstelik... 1461 Trabzon’a bedelsiz gittikten sonra Ümraniyespor’a kiralanan Abdulkadir Parmak, Trabzonspor’a geri döndükten sonra Altınordu ve Adana Demirspor’da kiralık olarak forma giydi.
Geçen sezon ise Abdülkadir’in kariyerinde kırılma noktası oldu. Aslında 10 numara pozisyonunda forma giyen yetenekli futbolcu, çalışkanlığıyla Sosa’nın partneri oldu. Bu yükselişi ona milli takım kapılarını da açtı. Bütün gözlerin bir diğer Abdulkadir’in üzerinde olduğu Trabzonspor’da sessiz sedasız takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçen sezonki çıkışı ile kontratı 2023’e kadar uzatılan Abdulkadir Parmak şampiyonluk halinde belki en iyi başrol oyuncusu olmayacak ama en iyi yardımcı oyuncu ödülünü alması kesin gibi...

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