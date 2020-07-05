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HaberlerTrabzonspor Haberleri Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"
05.07.2020 - 23:39 |

Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"

Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Parmak: "Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"
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Süper Lig'de Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak açıklamalarda bulundu.

"Maç içinde yine sakatlık yaşadım"
"Geçen hafta bir sakalık yaşadım, maç içinde kasık problemim vardı. Bu hafta antrenmanlara katılamadım, bu maç için tereddütlüydüm ama maça iyi başladım. Sonra maç içinde yine sakatlık yaşadım, ona rağmen iyi götürdüğümü düşünüyorum."

"Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz"
"Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Son iki haftada beraberlikler almıştık ama kazanarak devam ettik. Son haftalarda elimizden geleni yapıp şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Artık maç maç gidip kazanarak yolumuza devam edeceğiz."

Abdülkadir Parmak: Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz

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