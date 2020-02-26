Abdülkadir planı belli: Maksimum fayda

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, zorlu fikstürde elindeki tüm oyunculardan faydalanarak yoğun maç döneminde hem sakatlık riskini azaltmayı hem de bu süreci alabileceği en yüksek puanlarla tamamlamayı hedefliyor.

Genç teknik adam, sakatlıktan dönen ve dönecek olan oyunculardan da tam verim almayı planlarken, özellikle uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür'den de bu süreçte maksimum düzeyde faydalanmayı hedefliyor.