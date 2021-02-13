Abdullah Avcı: "Bakasetas geldiğinden beri gol atıyor"

Süper Lig'de Gaziantep'i 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"Geldiğim günden beri aradaki farka, aşağıya yukarıya bakmadım. Maç maç... Parçadan bütüne gidiyoruz. En çok gol yiyenden en az gol yiyene dönmek, gelişmek çok önemli. Ligin formasyonu en farklı takımına karşı oynadık. Sabır, akıl, baskı ister bu tip rakipler. Alışık olmadığımız bir rakip. Bazen oyundan da koptuk. Boşlukları kat etmek gerekirken uzaktan pas attık"

"Bakasetas geldiğinden beri gol atıyor. Bu çok güzel bir şey!"

"Trabzonspor'un genetiği zirvedir! Bunu biliyoruz. Geldiğimde de sıralamaya bakmadım. Tespitler üzerinden çalıştık. Kazanma alışkanlığı oldu. Oyuncu kalitesiyle oyun kalitesi de arttı."

"Kasketi seviyorum. Trabzonspor tarihinde önemli işler yapmış teknik adamlar olan Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer'in kulübede kasketli fotoğrafları var. Güzel bir anı."