Abdullah Avcı: "Ön tarafa 2-3 oyuncu için çalışmalarımız sürüyor"

Süper Lig'de Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

" Hatayspor'a burada Antalyaspor farklı yenildikten sonra oyun anlayışının değiştiğini net bir şekilde biliyorduk. Buna karşılık Antalyaspor, puan ve puanlar aldı. Biz de bunu bilerek oynadık"

"Bu tür oyunları açman için gol bulman gerekiyor. Penaltıyı kaçırmamız rakibin direncini artırdı. 10 kişi kalınca duygular işe giriyor. Oyuncularımız sonuna kadar mücadele ettiler çevirmek için. Penaltıyı kaçırmasak daha farklı bir oyun olacaktı."

"Trabzonspor bir puanla yetinmez. Döndükten sonra daha iyi çalışacağız ve evimizdeki maçı alarak devam edeceğiz."

"Trabzonspor hedefe giderken oyuncu kalitesini yükseltmek ve rekabeti sağlaması gerekiyor. Hem Trabzonspor kulübü ve maliyetine uygun oyuncuları almak için çalışıyoruz. Berat, bu oyuncu özelliklerine uygun. Ön tarafa 2-3 oyuncu için çalışmalarımız devam ediyor. Transferle ilgili çalışıyoruz. En iyisini bulmaya uğraşıyoruz. Trabzonspor hedefe giderken oyuncu kalitesini de yükseltmeli. Ön tarafta alternatifleri çoğaltmamız gerekiyor."

"Penaltıyı değerlendirebilseydik oyun başka bir senaryoya gidecekti." diyen Avcı, rakiplerinin 10 kişi kalınca direncinin arttığına dikkati çekti.

Avcı, ilk yarıda oyundan koptukları anlar olduğunu anlattı. İkinci yarıda ise girdiklerini pozisyonları değerlendiremediklerini ve final paslarını yapamadıklarını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Bazen ağır oynadık, bazen oyunu hızlandırdık. Gelgitleri olan bir oyun vardı. Maçın başında belki kazacaktık, sonra kaybederken son saniyede beraberliği yakaladık. Bu anlamda, takımın verdiği reaksiyon, mücadele isteği, bunu biraz daha planlı ve organizasyonlu bir şekilde yaparsak... Çünkü bu oyunları oynamamız lazım ama bunun için de rekabeti, oyuncu kalitesini, problem çözen durumu daha net şekilde oluşturmamız gerekiyor."