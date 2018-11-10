Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "2-1'i yakalayana kadar oynadığımız oyundan memnun değilim." dedi. Buruk, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda rakibe çok fazla pozisyon vermediklerini belirterek, şunları kaydetti: "İlk yarıda Vedat ile bulduğumuz pozisyon var. İkinci yarının başında 'ofsayt' diye kesilen bize göre penaltı pozisyonumuz var. VAR sisteminin atladığını düşünüyorum. Samudio'nun kaleci ile karşı karşıya atamadığı pozisyon. Kötü bir duran top golü yedik. 2-1'i yakalayana kadar oynadığımız oyundan memnun değilim. 2-1'den sonra çok iyi bir ekip ortaya çıktı. Seyirci takımına sahip çıktı. Günün sonunda puan alamadık. Daha iyisini yapmak için daha çok çalışacağız."

Okan Buruk, VAR sisteminin daha dikkatli kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "Görüntüde ofsayt görünmüyor. Pozisyon penaltı görünüyor. Biz de pozisyonu telefondan izledik yanlış gibi görünüyor. Atiker Konyaspor maçında da penaltı olduğu belli olmayan bir pozisyonda aleyhimize karar verilmişti. Bu konunun mutlaka bir açıklaması vardır." diye konuştu.





Abdullah Avcı: "Oyunu kaybetme duygusu yaşamadık"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Milli maç arasından sonra dörtte dört yaptık. Ligde 12. haftada 27 puan, hedefe doğru giderken son derece değerli bizim için." dedi.



Maç içerisinde topa sahip olmaya çalıştıklarına değinen Avcı, "Bu ligde topa en fazla sahip olan takımız. Özellikle gole kadar yüzde 68 topa sahip olduk. Rakip ilk yarıda bizden 3 kilometre daha fazla koştu. Rakibi koşturmak fiziksel düşüşünü sağlayacaktı." ifadelerini kullandı.



İlk yarıda hataları olduğuna vurgu yapan Avcı, "İlk yarıda pozisyonları sonuçlandırma, yanlış tercihler ve çabuk top kaybı yaptık. İkinci yarı organizasyonu doğru yaptık. Duran top bu lig için önemlidir. İlk golü böyle bulduk. Sonra Mossoro'nun blok arasına pasında Visca'nın topla buluşması ve Bajic'e attırdığı gol işimizi kolaylaştırdı." şeklinde görüş belirtti.



İyi bir maç oynandığının altını çizen Avcı, "Maça bakınca 64 dakika top oyunda kalmış. Bu lig için çok önemli. Oyuna giren oyuncularımız katkı sağladı. Oyunu kaybetme duygusu yaşamadık ama daha rahat bitirebileceğimiz bir maçtı. Milli maç arasından sonra dörtte dört yaptık. Ligde 12. haftada 27 puan, hedefe doğru giderken son derece değerli bizim için." şeklinde konuştu.