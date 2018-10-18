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18.10.2018 - 14:30 | | İSTANBUL (AA)

Abdullah Avcı pas üzerinde durdu

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı antrenmanda koordinasyon ve pas çalışması üzerinde durdu.

Abdullah Avcı pas üzerinde durdu
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Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Cumartesi günü sahasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanın, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından geniş alanda oyunla sona erdiği belirtildi.

Sakatlığı süren Alparslan Erdem'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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