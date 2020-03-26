Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Abdurrahim Albayrak: İnşallah kısa sürede görüşeceğiz
26.03.2020 - 17:24 |

Abdurrahim Albayrak: İnşallah kısa sürede görüşeceğiz

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve eşiyle birlikte İstanbul’daki bir hastanede tedavi gören Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak: İnşallah kısa sürede görüşeceğiz

Durumunun her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Albayrak, “Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Domenico Tedesco'dan Fatih Terim itirafları
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Tuncay Şanlı'dan sağlık çalışanlarına corona virüs jesti

Abdurrahim Albayrak: İnşallah kısa sürede görüşeceğiz

 

Abdurrahim Albayrak: İnşallah kısa sürede görüşeceğiz

Fifa kapışması! Ryan Sessegnon vs Michail Antonio...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

Alman devlerinden corona virüs karşı kampanya

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri rahatlatacak karar

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan kulüpleri rahatlatacak karar

Eda Erdem Dündar: Dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz

Eda Erdem Dündar: Dolu tribünlere karşı oynamak istiyoruz

Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

Sergen Yalçın: Hiçbir oyuncumuzda problem yok

Sıradaki Haber