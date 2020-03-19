Abdurrahim Albayrak korkuttu! Corona virüs...

NEVZAT DİNDAR/SKORER ÖZEL

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 6 aydır dönem dönem yaşadığı öksürük ve ateş nedeniyle tedbiren Çapa Tıp Fakültesi'ne dünyada salgın haline gelen corona virüs testi yaptırdı.

Soğuk algınlığı teşhisi konuldu

Ancak korkulan olmadı ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testinin negatif çıkması herkese rahat nefes aldırdı. Sarı-kırmızılı yöneticiye soğuk algınlığı teşhisi konuldu.

GALATASARAY'IN REAL MADRİD ZAFERLERİ...