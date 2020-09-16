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HaberlerGalatasaray Haberleri Abdurrahim Albayrak: Yeni transferler gelecek!
16.09.2020 - 11:00 |

Abdurrahim Albayrak: Yeni transferler gelecek!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Bakü yolculuğu öncesi transfer açıklaması yaptı.

Abdurrahim Albayrak: Yeni transferler gelecek!
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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Neftçi Bakü ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı için Azerbaycan'a gitmeden önce havalimanında beIN Sports'a açıklamalar yaptı.

Neftçi Bakü maçını değerlendiren Abdurrahim Albayrak, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye turu geçmiş olarak dönmüş olacağız." dedi.

Takımının performansını değerlendiren Albayrak,"Aldığımız yeni oyuncular ve hazır olmayan oyuncularımız var. Falcao, Arda, Taylan çok iyi geliyor. Birçok futbolcumuz iyi başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"OMAR İLE 6-7 AY ÖNCE ANLAŞTIK"

Albayrak, "İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı, Allah nazardan korusun." açıklamasını yaptı.

"ALACAĞIMIZ VE SATACAĞIMIZ OYUNCULAR OLACAK"

Abdurrahim Albayrak, "Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Abdurrahim Albayrak: Yeni transferler gelecek

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