Abdurrahim Albayrak'tan fotoÄŸraflÄ± paylaÅŸÄ±m

Corona virÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan ve uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶ren AbdÃ¼rrahim Albayrak, son yapÄ±lan testlerinde sonuÃ§ negatif Ã§Ä±kÄ±nca taburcu olmuÅŸtu.

Instagram hesabÄ±ndan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir fotoÄŸraf paylaÅŸan Albayrak, "En Ã¶n cephedeki kahramanlarÄ±mÄ±z sevgili saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Allah razÄ± olsun." dedi.

Â Ä°ÅŸte Albayrak'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±;

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