05.04.2020 - 16:26 |
Abdurrahim Albayrak'tan fotoÄŸraflÄ± paylaÅŸÄ±m
KoronavirÃ¼s tedavisine evinde devam eden Galatasaray Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Abdurrahim Albayrak'tan yeni bir paylaÅŸÄ±m geldi.Â
Corona virÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kan ve uzun sÃ¼re hastanede tedavi gÃ¶ren AbdÃ¼rrahim Albayrak, son yapÄ±lan testlerinde sonuÃ§ negatif Ã§Ä±kÄ±nca taburcu olmuÅŸtu.
Instagram hesabÄ±ndan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla bir fotoÄŸraf paylaÅŸan Albayrak, "En Ã¶n cephedeki kahramanlarÄ±mÄ±z sevgili saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan Allah razÄ± olsun." dedi.
Â Ä°ÅŸte Albayrak'Ä±n o paylaÅŸÄ±mÄ±;
Fatih Terim'in kariyerini izliyoruz...