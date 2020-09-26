Aboubakar bitti, Kalinic sırada

SERDAR SARIDAĞ

Transferde artık sona yaklaşan Beşiktaş Yönetimi, dün Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı ancak santrfor arayışını bitirmedi.



Daha önce dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle, yönetimin listesinde alt sıralarda bulunan fakat şartların değişmesi nedeniyle Kamerunlu oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olacak şekilde iki yıllık anlaşan Beşiktaş Yönetimi, buna rağmen golcü arayışını sonlandırmadı. Kadrodaki Larin’i isteyen kulüpler olması sebebiyle, Aboubakar’ın yanına bir forvet daha bakan Beşiktaş Yönetimi, Atletico Madrid’den Kalinic’i de en kısa sürede bitirmeye çalışacak.



Aboubakar’ın ocak ayından önce sakatlanması halinde, bu oyuncunun sözleşmesini tazminatsız olarak feshetme hakkına sahip olan yönetim, buna rağmen yarım sezonluk parasını ödemiş olacak. Kamerunlu golcü konusunda tereddütlerini akıldan çıkarmayan Beşiktaş bu nedenle de ikinci forvet için çalışmalarını hızlandırdı.



Aboubakar’ı İstanbul’da dört saatlik sağlık kontrolünden geçiren ve risk analizine göre bir sözleşme imzalatan Beşiktaş Yönetimi, Larin ile birlikte Umut’u da göndermeyi planlıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle forvet hattını güçlü tutmak isteyen siyah-beyazlılar, birkaç gün içerisinde Kalinic’in menajerleriyle masaya oturacak.



Kulüpten sızan bilgilere göre, Beşiktaş, Kalinic’in alternatifi olarak Kolombiyalı golcü Borja’yı belirledi. Palmeiras’ın oyuncusu olmasına rağmen Kolombiya’nın Junior takımında kiralık oynayan Borja’nın ligde 8 maçta 4 golü bulunuyor.