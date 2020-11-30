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HaberlerBeşiktaş Haberleri Aboubakar: "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil"
30.11.2020 - 00:40 |

Aboubakar: "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil"

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçı değerlendirdi.

Aboubakar: "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil"
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe maçının kendileri için tarihi bir maç olmadığını ifade eden Vincent Aboubakar: "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş, uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe karşısında ortaya bir ruh koyduklarını belirten Aboubakar, "Başakşehir maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

Aboubakar: Bu maç bizim için tarihi bir an değil

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