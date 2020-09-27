Kamerunlu golcü 2016-17 sezonunda şampiyonluk yaşadığı siyah-beyazlıların kendisi için çok özel bir kulüp olduğunu söyledi, “Bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş’a döndüm” diye konuştu

Beşiktaş, Porto’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar’ı resmen açıkladı. 2016-2017’de kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki golcüyle sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Aboubakar özel bir videoyla taraftarlara duyuruldu. Kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, Aboubakar’ın görüşlerine yer verildi. Üç yıl önce şampiyonluk yaşadığı Vodafone Park’ı gezen deneyimli futbolcu, Beşiktaş’a geri döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.





Beşiktaş’ın kendisi için çok özel bir kulüp olduğuna vurgu yapan Vincent Aboubakar, Avrupa’daki ilk kupasını siyah-beyazlı takımda kazandığını hatırlattı. Siyah-beyazlı santrfor, “Futbol hayatımda çok fazla tecrübe kazandığım bu büyük kulübe döndüğüm için mutluyum. Kariyerimin en güzel anlarını burada geçirdim. Beşiktaş, düşündüğümde beni duygulandıran birçok güzel anımın olduğu, Türkiye şampiyonluğu yaşadığımız, kupalar kaldırdığımız kulübüm. Bu kulübü asla ve asla unutamam. Unutamam çünkü ben bu kulüp sayesinde parladım, bugünkü ben oldum. İşte buradayım. Ben, Vincent Aboubakar. Evime, Beşiktaş’a döndüm” ifadelerini kullandı.

Bu arada Aboubakar’ın üç kulüpten daha teklif aldığı ancak Beşiktaş’a dönmeyi çok istediği için siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzaladığı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun aklında yalnızca Beşiktaş olduğu ve bu nedenle diğer ekiplerden gelen önerileri geri çevirdiği belirtildi.

‘Daha fazlasını yapmaya geldim’

Takımla çıktığı ilk antrenmanın ardından BJKTV’ye konuşan Vincent Aboubakar, “Büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım. Yönetime ve beni yeniden çok sıcak bir şekilde karşılayan herkese teşekkür ediyorum. İyi yaptığım şeylerin hatırlanması güzel ama ilk dönemden daha fazla çalışmaya ve daha fazla iş yapmaya geldim” dedi. Yeni bir sayfa açtığını aktaran Kamerunlu golcü, taraftarların desteğini alabilmek için çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.