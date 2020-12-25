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25.12.2020 - 10:53 |

Aboubakar'ın gol serisi sona erdi

Siyah-Beyazlılar'ın gol makinesi Aboubakar, Ankaragücü maçında durdu

Aboubakar'ın gol serisi sona erdi
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Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşılaşmasından önce ligde son 5 maçın hepsinde ağları sarsıp, 7 gole imza atmıştı. 8 golle krallık yarışında zirvede yer alan Vincent Aboubakar'ın müthiş serisi Ankara'da sona erdi. KAmerunlu yıldız, kalabalık Ankaragücü savunmasıyla çoğu pozisyonda tek başına mücadele etti ancak aradığı fırsatları bir türlü bulamadı. Aboubakar maçı şut denemesi yapmadan tamamladı.

Aboubakarın gol serisi sona erdi

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