Açıkladı! "Cyle Larin takımdan ayrılacak"

Beşiktaş'ın sezon başında 2,5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin için şaşırtan bir açıklama geldi.

Zulte Waregem teknik direktörü Francky Dury, Het Nieuwsblad'a yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk devresinde Larin-Berahino ikilisiyle birçok gol bulduk. Sonra Vossen'i kadroya alabilmek için, Berahino'yu kanatlarda kullanmak zorunda kaldık. Vossen'i kadroya ve oyun sistemine alıştırmak zorundayız, çünkü Larin de Berahino da kısa süre sonra takımdan ayrılacaklar. Ama izlediğimiz bu yol sayesinde, bu ayrılıklardan etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Kanadalı oyuncunun 2,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp, ardından 6-7 milyon Euro aralığında bir fiyata İngiliz kulüplerine satmanın planlarını yapan Belçika ekibinin, bu kararı almasında koronavirüs salgınının olumsuz ekonomik etkilerinin olduğu ileri sürüldü.

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