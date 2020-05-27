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HaberlerFutbol Haberleri Acun Ilıcalı açıkladı! "Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum"
27.05.2020 - 20:36 |

Acun Ilıcalı açıkladı! "Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı satın alacağı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı! "Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum"
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı satın alacağı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha önce bir kulüp almak istediğini söyleyen Ilıcalı konuyla ilgili olarak Cüneyt Özdemir'in programında detayları paylaştı. Ilıcalı, "Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum. Olmaya yakın diyebilirim. Türk futbolu ve dünya futboluna genç yetenekler kazandırmak istiyorum." dedi.

Gün içinde canlı yayında Mehmet Gezegen'in konuğu olan Ilıcalı Fenerbahçe ile ilgili gelen soruları yanıtladı. 

"Fenerbahçe benim çocukluk aşkım"
Hayatımda böyle önemli mutlulukları düşündüğüm zaman, bunların içinde bariz derecede Fenerbahçe ağırlığı var. Başarılarda çok mutlu oldum. Türk halkı benimle nasıl bütünleştiyse, ben de Fenerbahçe ile bütünleştim. Üzerimde etkisi var ciddi şekilde. Çok özel benim için. Fenerbahçe ile ilgili herşeyde buradayım. Tabi altını çizmek istiyorum. Futbolu bizi birleştiren unsur olarak görüyorum.

"Fenerbahçe'ye başkanlık hayalin var mı?"

Fenerbahçe'ye başkanlık hayalim yok. Çok değerli bir başkanımız var zaten. Ali Koç kendini Fenerbahçe'ye adamış çok değerli bir başkanımız. Fenerbahçe'ye başkanlık olarak değil, her açıdan hizmet etmeye hazırım. Başkanlık hayalin olarak soruyorsanız hayır düşünmüyorum"

Acun Ilıcalı açıkladı Fortuna Sittard kulübüyle ilgileniyorum

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