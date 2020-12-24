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24.12.2020 - 15:40 |

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Ayak tenisinde efsane isimler

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yeni açacağı platformda yayınlanacak ayak tenis programındaki oyuncular belli oldu.

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Ayak tenisinde efsane isimler
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu yeni platform çok yakında açılıyor. Platformun yayına başlamasına kısa bir süre yeni bir program daha ortaya çıktı. Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN'de ayaktenis programının da tanıtımı yapıldı.

"Birbirinden güçlü isimler ile heyecan, mücadele ve kıyasıya rekabet" tanıtımıyla duyurulan "AYAKTENİS" programında Galatasaray'ın antrenörlerinden Albert Riera da yer alacak.

Programda yer alan diğer isimler Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı olacak

Acun Ilıcalı bombayı patlattı Ayak tenisinde efsane isimler

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Acun Ilıcalı bombayı patlattı Ayak tenisinde efsane isimler

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