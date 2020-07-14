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HaberlerGalatasaray Haberleri Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı!
14.07.2020 - 22:18 |

Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı!

İstanbul'da yapılan Survivor final çekimine Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ve eski Galatasaraylı Mustafa Kapı katıldı. Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı!
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Survivor 2020'nin İstanbul'da düzenlenen büyük finaline Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ve eski Galatasaraylı Mustafa Kapı katıldı. 

Acun Ilıcalı, Ozan Kabak ve Mustafa Kapı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalıdan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı

Acun Ilıcalıdan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı

Ozan Kabak'ın Hikayesi

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