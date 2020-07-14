14.07.2020 - 22:18 |
Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı!
İstanbul'da yapılan Survivor final çekimine Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ve eski Galatasaraylı Mustafa Kapı katıldı. Acun Ilıcalı o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Survivor 2020'nin İstanbul'da düzenlenen büyük finaline Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak ve eski Galatasaraylı Mustafa Kapı katıldı.
Acun Ilıcalı, Ozan Kabak ve Mustafa Kapı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ozan Kabak'ın Hikayesi