Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard’da corona çıktı, maç iptal oldu

Onur Dinçer - Skorer

Hollanda’da futbol sezonunun pandemi sürecinde iptal edilmesinin ardından, ülke futbolunda koronaya bağlı iptaller devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren iki takımdan Fortuna Sittard ile AZ Alkmaar bugün hazırlık maçında karşı karşıya gelecekti.



AZ Alkmaar’ın sahasında oynanacak karşılaşma, maça saatler kala iptal edildi. Fortuna Sittard kulübünde bir kişinin covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle mücadelenin oynanmayacağı açıklandı. Sittard resmi hesaplarından yapılan açıklamada gelişmeler duyuruldu.



AZ cephesinden ise yaşanan gelişme sonrası risk alınmak istenmediğine dikkat çekildi. Çek Cumhuriyeti’nden Viktoria Plzen ile gelecek hafta Şampiyonlar Ligi 2. Eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Hollanda ekibinin bu yüzden tedbirli davrandığı belirtildi. Hollanda’da geçtiğimiz haftalarda ADO Den Haag, Sparta, Willem II ve Feyenoord takımlarında da korona vakalarına rastlanmıştı.

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