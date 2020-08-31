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31.08.2020 - 19:53 |

Ada Hegerberg hem kupa hem para kazanıyor!

Şampiyonlar Ligi’nde kupayı bir kez daha kaldıran Lyon kadın takımının yıldızı Ada Hegerberg, yıllık 500 bin euroluk kazancıyla diğer pek çok meslektaşından ayrılıyor.

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Onur Dinçer - Skorer

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Wolfsburg'u yenen Lyon, üst üste 5., toplamda 7. kez bu kupada şampiyon olarak kendi rekorunu geliştirdi. Şampiyonlar Ligi’ni domine eden Fransız ekibinde 3 as oyuncusunun sakat olması nedeniyle Wolfsburg favori gösterilse de, Fransız ekibi yine kupayı bırakmadı. 

Lyon kadın takımının bütçesi yaklaşık 10 milyon euro. Kadın futbolcuların aylık maaşları birkaç istisna dışında 10 bin euro dolaylarında seyrediyor. Ballon d’Or sahibi futbolcu Ada Hegerberg’in yıllık 500 bin euro kazancıyla en çok kazanan futbolcu olduğu belirtiliyor. Norveçli futbolcu 2018’de tarihin ilk Ballon d'or kazanan kadın futbolcusu olmuştu. 

‘1960’ların Real Madrid’i gibiyiz’ 

Tarihi başarıyı değerlendiren Lyon kadın takımı teknik direktörü Jean Luc Vasseur, “Günümüzde Olympique Lyon, 1950 ve 1960’lardaki Real Madrid ile aynı seviyededir. Birkaç yıldır tarih yazıyoruz” dedi.

Ada Hegerberg hem kupa hem para kazanıyor

Hem erkek hem kadın takımı 

Lyon Kulübü bu sezon hem erkek hem de kadın takımıyla Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısıyla dikkat çekti. Biri yarı final oynadı, diğeri şampiyon oldu. Lyon’un Wolfsburg karşısındaki zaferi Fransa’da, PSG’nin Bayern Münih’e yenildiği erkekler Şampiyonlar Ligi final maçının rövanşı olarak görüldü.

Ada Hegerberg hem kupa hem para kazanıyor

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