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05.10.2020 - 00:11 | | AA

Adana Demirspor - Adanaspor: 0-0

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor golsüz berabere kaldı.

Adana Demirspor - Adanaspor: 0-0
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TFF 1. Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Adanaspor golsüz berabere kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan 

Adana Demirspor: Zubas, Chedjou, Okan Alkan (Dk. 74 Süleyman Koç), Tarık Çamdal, Rassoul, Emircan Altıntaş (Dk. 63 Sedat Şahintürk), Traore (Dk. 63 Gökhan İnler), Hasan Kılıç (Dk. 72 Lanzafame), Kerim Avcı (Dk. 46 Sinan Kurt), Mehmet Akyüz, Pa Dibba

Adanaspor: Karacic, Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Evren Korkmaz, Donkor, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel (Dk. 77 Umut Sözen), Tevfik Altındağ, Ozegovic (Dk. 85 Eren Keleş), Roni (Dk. 68 Ergin Keleş), Raiyan (Dk. 46 Ömer Çiçek) 

Sarı kartlar: Dk. 31 Hasan Kılıç, Dk. 42 Anıl Karaer, Dk. 50 Traore, Dk. 51 Emircan Altıntaş, Dk. 57 Tarık Çamdal, Dk. 57 Sinan Kurt, Dk. 80 Sedat Şahintürk, Dk. 80 Mehmet Akyüz, Dk. 81 Dibba (Adana Demirspor), Dk. 42 Canberk Dilaver, Dk. 51 Ozegovic, Dk. 90 3 Uğurcan Yazğılı (Adanaspor)

Adana Demirspor - Adanaspor: 0-0

 

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