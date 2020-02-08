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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor - Adanaspor: 4-1
08.02.2020 - 21:34 | | AA

Adana Demirspor - Adanaspor: 4-1

TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±nda Adana Demirspor, derbi maÃ§ta Adanaspor'u 4-1 maÄŸlup etti.Â

Adana Demirspor - Adanaspor: 4-1

TFF 1. Lig'in 21. haftasÄ±nda Adana Demirspor, derbi maÃ§ta Adanaspor'u 4-1 maÄŸlup etti.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesinde, Van'daki Ã§Ä±ÄŸ felaketinde ÅŸehit olan askerler ve hayatÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlar iÃ§in bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

Stat: 5 Ocak Fatih TerimÂ 

Hakemler: Hakan Ceylan, HÃ¼snÃ¼ Emre Ã‡elimli, Sezgin Ã‡Ä±narÂ 

Adana Demirspor: Muhammed Åžengezer, Tayyip Talha SanuÃ§, Adil DemirbaÄŸ, Traore, Aosman, Dibba (Dk. 70 Mehmet AkyÃ¼z), Volkan Åžen (Dk. 84 Berk YÄ±ldÄ±z), Okan Alkan, Hasan KÄ±lÄ±Ã§, Erkan Zengin (Dk. 90 1 Kosecki), RassoulÂ 

Adanaspor: Ä°rfan Can EÄŸribayat, Hakan BarÄ±ÅŸ, Eren KeleÅŸ (Dk. 57 Ahmet Dereli), Mehmet Sedef, Bagayoko (Dk. 72 Mustafa Sami Can Keskin), Diop, Furkan Ã–zÃ§al (Dk. 57 Eze), Hakan Ã‡inemre, Ã–zkan TaÅŸtemur, SavaÅŸ Polat, RoniÂ 

Goller: Dk. 3 Dibba, Dk. 39 ve 55 Aosman, DK. 90+4 Mehmet AkyÃ¼z (Adana Demirspor), Dk. 73 Hakan BarÄ±ÅŸ (Adanaspor)Â 

SarÄ± kartlar: Dk. 45 Traore, Dk. 45 Dibba, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 79 Muhammed Åžengezer (Adana Demirspor), Dk. 50 Bagayoko, Dk. 57 Ä°rfan Can EÄŸribayat, Dk. 69 Hakan Ã‡inemre (Adanaspor)

Adana Demirspor - Adanaspor: 4-1

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