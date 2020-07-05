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05.07.2020 - 22:24 |

Adana Demirspor - Altay: 2-2

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Adana Demirspor - Altay: 2-2
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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor ile Altay 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer sonuçları;

Osmanlıspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 3-2

Giresunspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-2

Hatayspor - Keçiörengücü: 1-0

Adana Demirspor - Altay: 2-2

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Mehmet Ali Akkor 

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic (Dk. 77 Adil Demirbağ), Okan Alkan, Rassoul, Volkan Şen (Dk. 66 Pa Dibba), Aosman (Dk. 46 Sinan Kurt), Erkan Zengin, Hamidou Traore, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz (Dk. 77 Kosecki) 

Altay: Cihan Topaloğlu, Özgür Özkaya (Dk. 66 Doğa İşeri), Erhan Kartal, Abdülhamit Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, Tavares, Yılmaz Özeren (Dk. 46 Putsila), Kerim Avcı (Dk. 87 Alhassan), Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Yaser Hacımustafaoğlu), Paixao, Tatos 

Goller: Dk. 45 2 (Penaltıdan) Erkan Zengin, Dk. 80 Hasan Kılıç (Adana Demirspor), Dk. 65 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 78 Paixao (Altay) 

Kırmızı kart: Dk. 58 Hamidou Traore (Adana Demirspor) 

Sarı kartlar: Dk. 10 Okan Alkan, Dk. 69 Rassoul, Dk. 81 Cüneyt Dumlupınar (Teknik Sorumlu) (Adana Demirspor), Dk. 22 Cenk Özkaçar (Yedek kulübesinde), Dk. 44 Yılmaz Özeren, Dk. 62 Kerim Avcı (Altay)

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