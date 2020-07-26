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26.07.2020 - 18:28 |

Adana Demirspor - Bursaspor: 4-1

TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı 4-1 kazanan Adana Demirspor adını finale yazdırdı. Adana Demirspor'un finaldeki rakibi Karagümrük oldu.

Adana Demirspor - Bursaspor: 4-1
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TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor evinde Bursaspor'u konuk etti. Müsabakayı 4-1 kazanan Adana Demirspor adını finale yazdırdı.

Mücadelede Adana Demirspor'un gollerini 55. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 87. dakikada Berk Yıldız ve 90+8. dakikada  Mehmet Akyüz kaydetti. Bursaspor'un tek golünü 90+13. dakikada penaltıdan Serdar kaydetti.

İki takım arasındaki ilk mücadele 0-0 sona ermişti.

Adana Demirspor'un finaldeki rakibi Karagümrük oldu.

Adana Demirspor - Bursaspor: 4-1

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Adana Demirspor - Bursaspor: 4-1

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Adana Demirspor'da Erkan Zengin'in pasında topla buluşan Pa Dibba, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Çağlar Akbaba, topu iki hamlede kontrol etti. 

56. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Bursaspor ceza sahasına yapılan ortada, top Diarra'nın eline çarptı. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon tekrarını izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Erkan Zengin, topu ağlarla buluşturdu: 1-0 

74. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Adana Demirspor ceza sahasına yapılan ortada Kubilay Kanatsızkuş, altıpas üzerinden şutunu çekti. Kaleci Kurtuluş Yurt, topu ağlarla buluşmadan son anda çıkarttı. 

79. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Berk Yıldız'ın pasında kaleci Çağlar Akbaba'yla karşı karşıya kalan Rassoul, meşin-yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0 

88. dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Sağ kanattan topu rakip sahaya taşıyan Erkan Zengin, pasını Berk Yıldız'a çıkarttı. Berk Yıldız'ın çektiği şutta top kaleci Çağlar Akbaba'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0

 90 7. dakikada Adana Demirspor'un 4. golü geldi. Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Mehmet Akyüz, topu filelerle buluşturdu: 4-0 

90 12. dakikada Bursaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Özkan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1

 Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 4-1 sona erdi. 

Adana Demirspor, bu skorla adını finale yazdırdı ve Fatih Karagümrük eşleşti.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim 

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen 

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Mitrovic, Tarık Çamdal (Dk. 74 Adil Demirbağ), Rassoul, Sinan Kurt (Dk. 88 Hamidou Traore), Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 77 Berk Yıldız), Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Pa Dibba (Dk. 78 Mehmet Akyüz) 

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kerem Can Akyüz (Dk. 79 Recep Aydın), Anıl Karaer, Diarra, Burak Altıparmak (Dk. 79 Seleznov, Dk. 90 10 Ali Akman), Shehu, Burak Kapacak, Traore, Tayfur Bingöl, Serdar Özkan, Kubilay Kanatsızkuş 

Goller: Dk. 56 (penaltıdan) Erkan Zengin, Dk. 78 Rassoul, Dk. 88 Berk Yıldız, Dk. 90 7 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), 90 12 (penaltıdan) Serdar Özkan (Bursaspor) 

Sarı kart: Dk. 90 1 Diarra (Bursaspor)

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